Ankara'da kazı yapmadan onarım çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), mücavir alan sınırlarındaki atık su ve yağmur suyu hatlarının kazısız kaplama yöntemiyle yenilenmesi için ihale düzenleyecek.

Çalışma kapsamında, Ankara 3'üncü Bölge Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığının sorumluluk alanındaki mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının, polyester takviyeli reçine emdirilmiş cam elyaf malzeme kullanılarak kürleme yöntemiyle astar (UV-CIPP) kaplanması hedefleniyor.

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Kanalizasyon hatları önce yüksek basınçlı araçlarla temizlenecek ve kapalı kamera yardımıyla kaplamaya uygunluğu tespit edilecek. Kazısız yapılacak kaplama işlemiyle kullanım ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının rehabilite edilmesi, dayanlıklılığının arttırılması ve sızdırmazlığının sağlanması amaçlanıyor. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başlanacak çalışmanın, 365 günün sonunda tamamlanması planlanıyor.

Son teklifleri 30 Aralık Pazartesi Günü saat 10.00'da alınacak ihale, ASKİ'nin internet sitesinden yayımlanacak.