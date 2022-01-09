Ankaralılar Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloi Genel Müdürlüğü Antalya ve Muğşa için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'ye göre yurdun kuzey bölgeleri için de sağanak yağış beklentisi var. İşte Ankara'ya kar yağışı var mı sorusunun cevabı ve Ankara hava durumu tahmini