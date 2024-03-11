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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da itfaiyeciler ilk sahuru mesaide yaptı - Güncel haberler

        Ankara'da itfaiyeciler ilk sahuru mesaide yaptı

        Ankara'da olası bir yangına veya olağanüstü bir duruma müdahale için 7 gün 24 saat hazır bekleyen itfaiyeciler, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 06:25 Güncelleme: 11.03.2024 - 06:25
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        İtfaiyeciler ilk sahuru mesaide yaptı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahuru için yapılan hazırlığın ardından aynı sofrada bir araya geldi.

        İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.

        Ekip Amiri Erdal Sağlam, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirterek, "Bugün ramazanın ilk günü, arkadaşlarla beraber sahurumuzu yaptık. Bütün İslam aleminin ramazanı hayırlı bir şekilde geçirmesini diliyorum. Biz her zaman vatandaşımızın güvenliği için görevdeyiz." ifadelerini kullandı.

        İtfaiye eri Asena Uykur da ramazanın ilk gününde nöbette olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Ailelerimizden uzağız ama burada ekipçe, ailecek sahurumuzu gerçekleştirdik. Ankara İtfaiyesi Teşkilatı olarak yangınsız, doğal afetsiz günler diliyoruz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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