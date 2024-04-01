Ankara'da istinat duvarının altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan bir binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü, 18 yaşındaki işçi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan gencin annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.
Çankaya'da GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Enkaz altında kalan Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.
ACI HABERİ ALAN ANNE VE KIZ KARDEŞ FENALIK GEÇİRDİ
Cesedin çıkarılması sırasında olay yerine gelen Rasim Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşleri fenalık geçirdi.