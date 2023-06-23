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Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 23.06.2023 - 06:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 1 ağır yaralı
DHA

Ankara'da Şereflikoçhisar-Ağaçören karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, dün akşam saatlerinde Şereflikoçhisar-Ağaçören karayolu üzerinde meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

DHA'nın haberine göre; kazada sürücülerden E.Ü. ile N.A. ve U.A. yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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