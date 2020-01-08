Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından bölgede olağanüstü saatler yaşanıyor. İran, önce Irak’taki iki ABD üssüne füzeli misillemede bulundu.

Hemen ardından önemli bir olay daha yaşandı. İran'da, Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçağın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek için havalandığı belirtiliyor. 176 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

TEKNİK ARIZA MI?

Uçağın, teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ifade ediliyor. Ancak, kesin sonuca, kaza-kırım çalışmaları sonrasında ulaşılacak. Bu çalışmanın da aylar alabileceği vurgulanıyor.

ANKARA YAKIN TAKİPTE

Ankara, İran’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara’da havacılık sektörü yetkilerinin, bugün bir araya gelmesi, söz konusu olayı ve İran üzerinden gerçekleştirilen uçuşları görüşmesi bekleniyor.

Kaynaklar, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Bugün, ilgili birimler bir araya gelip, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Atılacak adımlar buna göre belirlenir” dedi.