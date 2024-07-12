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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı

        Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı

        Ankara'da polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:28
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        Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 830 kişi yakalandı
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        Ankara Valiliği, çeşitli suçlardan aranan 830 kişinin yakalandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 295 ve ifadeye yönelik aranan 476 kişi yakalandı.

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