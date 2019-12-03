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Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 20 kişiden 11'i yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 11’ini yakaladı. 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında da Ankara merkezli 20 ilde 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü yakalandı

03.12.2019 - 09:50 | Güncelleme:
fetö bylock

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 'Bylock' uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 11'i yakalandı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

'ANKESÖR' SORUŞTURMASINDA 36 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 23 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

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