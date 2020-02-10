Ankara'da okullar tatil mi? sorusu etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların gündeminde. Peş peşe gelen kar tatili haberlerinin ardından Ankara ili içinde arayış yapılıyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapılmadı.

ANKARA HAVA DURUMU - 10 ŞUBAT 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2