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        Ankara'da bu yollara dikkat: Trafiğe kapatılacak!

        Ankara'da, Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:30
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        Ankara'da bu yollar kapanacak
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        Ankara'da Anıt Caddesi'nde yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu gece saat 23.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'de Anıt Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle, bugün saat 23.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Turgutreis Caddesi'nin Dogöl Caddesi ile Tuncer Sokak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

        Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan buraya bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Anadolu Bulvarı'ndan Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan varyantlar tek yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dogöl Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

        *Haberin görseli AA arşivinden alınmıştır.

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