Ankara'da alacak meselesi yüzünden 3 kişi birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 3 kişi birbirine girdi.

DHA'da yer alan habere göre Ahmet İ. ve Fatih T., aralarında alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Hasan Hüseyin Y.'nin plazadaki ofisine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., Ahmet İ.'nin üzerinde bulunan silahı alarak ateş etmeye başladı. Ahmet İ. ve Fatih T., kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Hüseyin Y. olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ REKLAM Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih T. ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Olay yerine gelen Ahmet İ.'nin yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Yapılan incelemeden sonra Ahmet İ.'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polis olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.