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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz | Son dakika haberleri

        Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

        Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:06
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        Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz
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        EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

        Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:

        "EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."

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