Ankara Cuma namazı saati, Ankara il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki, 26 Kasım Ankara Cuma namazı saati kaçta? İşte, Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 KASIM 2021

Ankara Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Ankara'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 26 Kasım Ankara Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Ankara Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

Ankara Cuma namazı saati: 12:37

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 26 Kasım 2021 Cuma 06:10 07:39 12:41 15:11 17:33 18:56 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:11 07:40 12:41 15:11 17:33 18:56 28 Kasım 2021 Pazar 06:12 07:41 12:41 15:10 17:32 18:55 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:13 07:42 12:42 15:10 17:32 18:55 30 Kasım 2021 Salı 06:14 07:43 12:42 15:10 17:32 18:55 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:15 07:44 12:43 15:10 17:31 18:55 02 Aralık 2021 Perşembe 06:16 07:45 12:43 15:09 17:31 18:55

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).