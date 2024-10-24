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        Haberler Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim etkinliklerini iptal etti

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim etkinliklerini iptal etti

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramankazan'da Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 01:25 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:29
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        ABB, terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim etkinliklerini iptal etti
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

        ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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        #tusaş terör saldırısı
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
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