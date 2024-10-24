Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim etkinliklerini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kahramankazan'da Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.