24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemin en popüler oyunlarından biri haline gelen PUBG’nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) rüzgarına Türkiye’de bir büyükşehir belediyesi de kapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu haftasonu düzenleyeceği e-spor etkinliğinde PUBG de kendine yer buldu.
Büyükşehir belediyesinin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda 26 Ekim Cumartesi günü 11.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek “Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğine tüm Ankaralıları davet etti.
HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ OLACAK
Birbirinden farklı oyun ve hologram showların yer alacağı “Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğine katılacak olan gençler, son dönemin en popüler oyunu PUBG Mobile Turnuvaları ile de hünerlerini sergileyecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gün boyunca devam edecek etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ilki Başkent’te düzenlenecek olan etkinlikte; yarışmalar kadar kariyer planlaması, iş olanakları, e-sporcu olma ve oyun oynamanın kişinin sağlığı açısından sağladığı yararlar profesyonel uzmanlar tarafından hem gençlere hem de ailelerine kurulacak atölyelerde aktarılacak.
HER BİRİNE 100 KİŞİ KATILACAK
“Oyun Başlasın Türkiye” etkinliğinde, PUBG Mobile Turnuvalarının dışında çeşitli seminerler de düzenlenecek. Her birine 100 kişinin katılacağı ve 3 ayrı turnuvadan oluşacak etkinlikte, dereceye giren oyunlara ödül, turnuvaya katılanlara ise sürpriz hediyeler verilecek. PUBG Mobile’ın da dahil olduğu turnuvaya katılmak isteyenler, www.oyunbaslasin.com internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
2017 yılında geliştirilen PlayerUnknown's Battlegrounds oyununu baz alarak mobil platformlara uyarlanan PUBG Mobile’da 100’e kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor.
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