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        Haberler Bilgi Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 300 itfaiye eri alımı başvuru tarihi, şartları, sözlü uygulamalı sınav yer ve tarihi

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 300 itfaiye eri alıyor! Kimler başvuru yapabilir?

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın-erkek 300 itfaiye eri alıyor. 18 Kasım'da başlayacak başvuru sürecinde adayların şahsen başvuru yapması gerek. Boy, kilo, KPSS gibi şartları sağlayan adaylar, başvuru sürecinden sonra sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı bir sınavdan geçecek. İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı itfaiye eri alımı ilanı hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:09
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        • 1

          Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 300 itfaiye eri alıyor. KPSS'den en az 60 alması gereken adaylarda boy kilo gibi farklı birçok koşul aranıyor. Buna göre; erkek adayların en az 1.67, kadınların ise en az 1.60 boyunda olması gerekiyor. Tüm şartları yerine getiren adaylar, başvuru sürecinden sonra uygulamalı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı bir sınava girecek. Peki, kimler itfaiye eri başvurusu yapabilir, sınav nerede ve ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIYOR

          Ankara ili Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, ilk defa atanmak üzere 300 itfaiye eri alımı yapılacak. Kadın/erkek adaylar, KPSS P93 puan türünden en az 60 almak suretiyle atanacak. Öte yandan adayların; itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olması ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

        • 3

          ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Adayların, 18.11.2024 tarihinden 22.11.2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.

          Başvurular şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        • 4

          300 İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV TARİHİ

          İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 02.12.2024-18.12.2024 tarihleri arasında saat 09.00’da başlamak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.

          Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.

        • 5

          BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

          a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

          b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır),

        • 6

          c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

          d) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

          e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

          f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

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