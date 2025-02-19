Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan karla mücadele açıklaması

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız!



✅ 7/24 görev başındayız.

✅ Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor.

✅ Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor.https://t.co/bQe26TAper… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 19, 2025

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Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız. Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor.

https://kartakip.ankara.bel.tr/ sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.