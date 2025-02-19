Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan karla mücadele açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada çalışıldığını belirtti
Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
Ankara’da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız. Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor.
https://kartakip.ankara.bel.tr/ sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.