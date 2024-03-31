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        Haberler Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oyunu kullandı

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20
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        Mansur Yavaş oyunu kullandı
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.

        Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

        Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

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        #Mansur Yavaş
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