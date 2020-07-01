Wonderland eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Park, inşaat aşamasında konulan iddialı hedeflerin tersine işletmeye girdiği günden bu yana yaşadığı finansal sorunları bir türlü aşamadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, faturasını ödemediği gerekçesiyle geçen yılın sonunda kesildi. Park, bu nedenle birkaç ay kapalı kaldı. İşletmeci şirket, Başkent Elektrik’le masaya oturdu. Borçlarının bir bölümünü ödedi, kalanıyla ilgili de ödeme planı sundu. Eğlence parkına yeniden elektrik verildi.
Söz konusu eğlence parkının elektriği, kısa süre önce birikmiş borçlarını ödemediği için ikinci kez kesildi. İşletmeci şirket, bugüne dek borçlarını ödemek için adım atmadı.
Başkent elektrik’in, eğlence parkını işleten şirkete gönderdiği fesih uyarılı yazıda, 15 Temmuz’a kadar süre verildiği ortaya çıktı. İşletmeci şirket, gerekli adımı atmaz, birikmiş elektrik borcunu ödemezse ya da bir ödeme planı sunmazsa, 15 Temmuz Çarşamba günü elektrik sözleşmesi iptal edilecek. Başkent elektrik, ardından birikmiş alacaklarını tahsil etmek üzere haciz sürecini başlatacak.
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