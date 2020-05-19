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Haberlerİş-Yaşam

Ankapark'ın ikinci kez elektriği kesildi

Wonderland Eurasia (Ankapark),ikinci kez karanlıkta kaldı. Eğlence parkı, faturasını ve yüklü miktardaki güvence bedelini ödemediği gerekçesiyle elektriği kesildi. Wonderland Eurasia’nın daha önce de elektriği birikmiş borçları nedeniyle kesilmişti. Başkent Elektrik ile parkın işletmesici arasında ödemeye ilişkin bir protokol imzalanmış ve elektrik yeniden verilmişti

19.05.2020 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ankapark

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kurulan park, gerek yüksek yatırım maliyeti, gerek inşa edildiği arazi nedeniyle tartışma konusu oldu. Park, işletmeye girdiği günden bu yana yaşadığı finansal sorunlarla gündeme geldi. Bu sorununun yakıcı biçimde devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

GÜVENCE BEDELİNİ DE ÖDEMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, faturasını ve güvence bedelini ödemediği gerekçesiyle ikinci kez kesildi.

Wonderland Eurasia’nın (Ankapark) geçen yılın sonuna doğru da borçları nedeniyle elektriği kesilmişti. Başkent Elektrik ile parkın işletmesici, birkaç ay sonra ödemeye ilişkin bir protokol imzalamış ve parka yeniden elektrik verilmişti. Parkın, o dönemde 2.5 milyon TL dolayında birikmiş elektrik borcu bulunuyordu.

Kaynaklar, şirketin güvence bedelinden doğan yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, “Park, hem tükettiği elektriğin faturasını ödemedi. Hem de güvence bedelini. Bu nedenle kısa süre önce de elektriği kesildi” dedi.

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