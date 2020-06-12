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Anıl Durmuş'un yeni şarkısı 'Yalanmış', müzikseverlerle buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir'e ait olan şarkıda; İstanbul Strings, Özdemir Güz, Sidar Filiz ve Tuğrul Bafra'nın imzası bulunuyor.

Karantina günlerinde tamamı İstanbul Karaburun'da çekilen 'Yalanmış'ın video klibi, Çağla Çağlar yönetmenliğinde sanatçı dahil toplam üç kişilik bir ekiple gerçekleşti.

Şarkının duygusunu ifade eden minimal bir bakış açısıyla kurgulanan video klip, 12 saatte tamamlandı. Drone kullanılan görüntüleriyle de dikkat çeken klibin stylingi ise Tuğçe Demir'e ait.