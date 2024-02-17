Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Anıl Altan, ikizleriyle görüntülendi

        Anıl Altan, ikizleriyle görüntülendi

        Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile gazetecilerin sorularını cevapladı. Altan'ın ayak üstü yaptığı iş dökümü "Maşallah" dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayak üstü iş dökümü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Anıl Altan, eşi Pelin Akil'den dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Altan; "Doktor kontrolüne geldik, malum havalar biraz soğuk, önlem amaçlı muayene olacaklar" dedi.

        Yakın zamanda Uludağ'da bir reklam çekimine gideceğini söyleyen Anıl Altan; işleriyle ilgi olarak şunları söyledi; "İşler yolunda, reklam çekimim var, mart ayında sinema filmim yayına girecek. Akabinde mayısta bir sinema filmim daha vizyona girecek. Bir de ailecek oynadığımız bir reklam filmimiz de olacak. Bayağı yoğunum, tatlı bir yorgunluk var."

        Babaları röportaj yaptığı esnada 'Haydi gidelim' diye istekte bulunan ikizler Lina ile Alin'in kameralar aracılığıyla arkadaşları Atlas ve Mina'ya selam gönderdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anıl Altan
        #pelin akil
        #Anıl Altan iş dökümü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Habertürk Anasayfa