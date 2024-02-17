Anıl Altan, ikizleriyle görüntülendi

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Anıl Altan, eşi Pelin Akil'den dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Altan; "Doktor kontrolüne geldik, malum havalar biraz soğuk, önlem amaçlı muayene olacaklar" dedi.

Yakın zamanda Uludağ'da bir reklam çekimine gideceğini söyleyen Anıl Altan; işleriyle ilgi olarak şunları söyledi; "İşler yolunda, reklam çekimim var, mart ayında sinema filmim yayına girecek. Akabinde mayısta bir sinema filmim daha vizyona girecek. Bir de ailecek oynadığımız bir reklam filmimiz de olacak. Bayağı yoğunum, tatlı bir yorgunluk var."

Babaları röportaj yaptığı esnada 'Haydi gidelim' diye istekte bulunan ikizler Lina ile Alin'in kameralar aracılığıyla arkadaşları Atlas ve Mina'ya selam gönderdi.