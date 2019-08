Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

Çiftin bebekleri Alin ve Lina, 4 aylık oldu. Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ikili, bu kez yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin 6. yıl dönümlerini kutladı.

"6. YILIMIZDA ARAMIZA İKİ GÜZEL CAN DAHİL OLDU"

Anıl Altan, kızları ve eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı:

Bu yıl dönümleri, zamanlar, beraber yaşadığımız binlerce anların sadece birer günü ve diğerlerinden daha değerli değil. Seninle her geçen an asıl değerli olan... Aşkımız, yaşadıklarımız, gülmelerimiz, ağlamalarımız her şey seninle güzel. 6. yılımızda aramıza, hayatımıza, hikayemize kanımızdan, canımızdan iki güzel can dahil oldu. Sevgimizin çoğaldığı, ailemizle nice güzel, sağlıklı birlikte anlara... Çok şükür.



"BU HARİKA 6 SENE İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Pelin Akil ise birlikteliklerinin 6. yıl dönümünü şu sözlerle kutladı:

6 sene önce bugün, hatta belki bu saatlerde sana doğru yola çıkmıştım. Sen de bana iyi görünmek için evde mekik, şınav bir şeyler yapıyordun işte. Bu hikayeye çok gülmüştüm. Neyse... Öncelikle birbirimize şans verdiğimiz o muhteşem güne şükürler olsun.

Tadından yenmez beni kahkahalara boğan gerçek bir arkadaş, harika bir sevgili, sonra şahane bir koca, şimdi de eğlenceli ve müthiş ilgili bir baba oldun. Şükürler olsun. En güzel kahkahalarımın, en duygulu anlarımın sebebisin. Kızların (kendimi de katıyorum) çok şanslı.

Bu harika 6 sene için teşekkür ederim. Daha nice sağlıklı, dolu dolu yaşanacak, azıcık daha zamanın yavaş aktığı, unutulmayacak, bizden sonralara örnek olacak, nesilden nesile "Bir Anıl’la Pelin vardı" diye anlatılacak günlerimiz, artık içinde sevgi dolu kızlarımızın ve tabii ki Herkül ile Şakir’imizin de olduğu bol neşeli hikayelerimiz olsun. Seni çok seviyorum, seviyoruz.