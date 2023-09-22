Angus Cloud'un ölüm nedeni belli oldu
'Euphoria' dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, temmuz ayında evinde ölü bulunmuştu. İntihar ettiğine dair iddialar ortaya atılan oyuncunun ölüm nedeni açıklandı
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'Euphoria' dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, 31 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
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Yaşamını yitirmesinden bir hafta önce babasının ölümüyle sarsılan 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtilmişti.
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Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "İnanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denilmişti.
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Genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği düşünülüyordu. Oyuncunun vücudunda yüksek dozda fentanil, kokain ve metamfetamin bulundu.
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Variety'nin haberine göre, Alameda County Adli Tıp ofisinden yapılan açıklamada, oyuncunun "kazara aşırı doz alarak" hayatını kaybettiği bildirildi.