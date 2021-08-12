Finlandiya merkezli oyun üreticisi Rovio, Türk oyun şirketi Ruby'nin tamamını satın almak için anlaştı. İzmir merkezli Ruby, geçen yıl dünyada en çok indirilen 6'ıncı oyun olan Hunter Assassin'i üretmişti.
Angry Birds'in yaratıcısı olarak tüm dünyada tanınan Rovio geçen yılı 273 milyon euro ciro ile kapatmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, satın almanın çok etaplı olacağı kaydedildi. Buna göre, Rovio ilk etapta Ruby'nin yüzde 20'si için 10 milyon dolar nakit ödeyecek. Satın almanın bu kısmının 2021 yılı 3. çeyreği sonunda veya 4. çeyreği başında tamamlanması bekleniyor. İlk etap satın alma sonrası Ruby, Rovio'nun bağlı ortağı olarak faaliyet gösterecek.
İkinci etapta ise Ekim 2022 itibarıyla Ruby'nin yüzde 50'sinin Rovio'ya geçmesi planlanıyor. Satın alma bedeli ise son 12 aylık gelir ve FAVÖK ile ölçülecek mali performansa bağlı olacak fakat 80 milyon doları aşamayacak. Rovio, ikinci etapta ödemeyi yüzde 60 nakit, yüzde 40 hisse bazlı yapacak.
Ruby'nın iki etap sonrası kalan yüzde 30'luk bölümü ise sonraki 5 yıl içerisinde beş eşit kısımda alınacak. Ödeme ise en az yarısı nakit olmak üzere her dönem için FAVÖK üzerinden yapılan değerlemeye göre belirlenecek fakat toplan FAVÖK değerini aşamayacak.
Yılın ilk 6 ayında Ruby, yaklaşık 7.8 milyon dolar gelir üretirken 3.5 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK performansı sergilemişti. 30 Haziran itibarıyla Ruby'nın toplam varlıkları ise 4.3 milyon dolar olmuştu.
Rovio'nun CEO'su Alex Pelletier-Normand, yaptığı açıklamada "Hiperbasit oyun stüdyosu Ruby Games'i satın alarak büyüme stratejimizde önemli bir adım attık. Hızla büyüyen hiperbasit oyun pazarına girerek tabanımızı genişletiyor ve kullanıcılarımıza daha geniş bir portfolyo sunuyoruz." dedi.
Ruby Games CEO'su Mert Can Kurum ise açıklamasında "Dünyanın en sevilen oyunlarından biri olan Angry Birds'ü yaratan şirketin parçası olmak heyecan verici ve Rovio bünyesinde katılmaktan dolayı gururluyuz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa. Rovio'nun ücretsiz oyunlardaki köklü geçmişi ve deneyimi daha yüksek hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak." şeklinde konuştu.
Hatırlanacağı üzere, Türkiye'nin ilk unicorn girişimi de oyun sektöründen çıkmıştı. Yerli oyun şirketi Peak Games, geçen yıl yarısı nakit nakit yarısı hisse olmak üzere 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satılmıştı.
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