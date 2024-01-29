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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Angelino, Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya transfer oluyor - Galatasaray Haberleri

        Angelino, Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya transfer oluyor

        Galatasaray'ın bu yaz RB Leipzig'ten zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı Angelino, İtalya yolcusu! 26 yaşındaki sol bek Roma ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar da bu transfere onay veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:55
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        • 1

          Galatasaray'ın bu yaz RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino, İtalya'ya gidiyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılıların 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesinin devreye gireceği İspanyol yıldızın İstanbul macerası sona eriyor.

        • 3

          Galatasaray formasını terlettiği 19 müsabakada sarı-kırmızılıların gözüne giremeyen İspanyol yıldız kendisine teklif yapan kulüpler arasından Roma'yı seçti.

        • 4

          İtalyan ekibi, RB Leipzig ile de satın alma opsiyonlu bir anlaşma sağlarken gözler sarı-kırmızılılara döndü.

        • 5

          Angelino'yu RB Leipzig'ten kiralamak için belli bir bedel ödeyen Galatasaray transfere onay verirse Angelino, Roma'nın yolunu tutacak.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle masaya otururken sezonun yarısı olduğu için yaz aylarında ödediği 1,5 milyon Euro'nun bir kısmını geri almak istiyor.

        • 7

          Galatasaray'ın RB Leipzig ile 750 bin Euro'nun geri alınması konusunda anlaşmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.

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