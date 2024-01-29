Angelino, Galatasaray'dan ayrılıp Roma'ya transfer oluyor
Galatasaray'ın bu yaz RB Leipzig'ten zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı Angelino, İtalya yolcusu! 26 yaşındaki sol bek Roma ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar da bu transfere onay veriyor
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Galatasaray'ın bu yaz RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino, İtalya'ya gidiyor.
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Sarı-kırmızılıların 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesinin devreye gireceği İspanyol yıldızın İstanbul macerası sona eriyor.
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Galatasaray formasını terlettiği 19 müsabakada sarı-kırmızılıların gözüne giremeyen İspanyol yıldız kendisine teklif yapan kulüpler arasından Roma'yı seçti.
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İtalyan ekibi, RB Leipzig ile de satın alma opsiyonlu bir anlaşma sağlarken gözler sarı-kırmızılılara döndü.
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Angelino'yu RB Leipzig'ten kiralamak için belli bir bedel ödeyen Galatasaray transfere onay verirse Angelino, Roma'nın yolunu tutacak.
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Sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle masaya otururken sezonun yarısı olduğu için yaz aylarında ödediği 1,5 milyon Euro'nun bir kısmını geri almak istiyor.
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Galatasaray'ın RB Leipzig ile 750 bin Euro'nun geri alınması konusunda anlaşmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.