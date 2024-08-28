Angelina Jolie'ye Toronto Film Festivali'nden saygı ödülü

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Oscar'lı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie, bu defa saygı ödülüyle onurlandırılacak. 2024 Toronto Film Festivali (TIFF) kapsamında verilen TIFF Saygı Ödülü, bu yıl Jolie'ye verilecek.

Angelina Jolie, ödülünü, 8 Eylül'de Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak törende alacak.

Ünlü oyuncu, şehirde aynı zamanda en son yönetmenliğini üstlendiği 'Without Blood' filminin dünya prömiyeri için de bulunacak. Savaş dramı olan film, Alessandro Baricco'nun kitabıyla aynı adı taşıyor. Filmin başrollerinde Salma Hayek ve Demián Bechir bulunuyor.