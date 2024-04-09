"ŞİDDET GEÇMİŞİ UÇAK KAVGASINDAN ÖNCEYE DAYANIYOR"

Angelina Jolie'nin hukuk ekibi daha sonra mahkeme belgelerinde; "Brad Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel şiddet geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş, onun fiziksel şiddeti ilk kez çocuklara da yönelttiği zaman oldu" ifadelerine yer vermişti.

Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, dosyada yer alan bu iddiaların Brad Pitt'in neden Jolie'den olası bir ayrılıkta gizlilik anlaşması imzalamak istediğini de açıkladığını söylemişti.