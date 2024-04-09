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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'ye Shiloh darbesi... Babası Brad Pitt'in yanına taşınmak istiyor - Magazin haberleri

        Angelina Jolie'ye Shiloh darbesi

        Birlikteliklerini 2016'da sonlandıran fakat boşanmaları resmi olarak henüz gerçekleşmeyen Angelina Jolie ile Bard Pitt, arasında yıllardır sular durulmuyor. Pitt'i kendisine fiziksel şiddet ile suçlayan Joie, bu kez kızı Shiloh'tan beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:13
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        • 1

          Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan dünyaca ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, evliliklerinin bitme nedeni olarak ise şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

          Angelina Jolie'nin avukatları, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne kısa bir bir süre önce dilekçe vererek, Brad Pitt'in, 14 Eylül 2016'da ailece yaptıkları özel uçak seyahati kavgasından önce Jolie'ye karşı fiziksel olarak saldırgan bir tutum sergilediğini söylemişti.

        • 2

          ŞİDDET SUÇUNDAN AKLANMIŞTI

          Brad Pitt, ayrılık sebebi olarak görülen uçaktaki kavgada çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarını daha önce reddetmiş, olaya ilişkin FBI'ın soruşturması sonucunda da aklanmıştı.

        • 3

          "ŞİDDET GEÇMİŞİ UÇAK KAVGASINDAN ÖNCEYE DAYANIYOR"

          Angelina Jolie'nin hukuk ekibi daha sonra mahkeme belgelerinde; "Brad Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel şiddet geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da bu uçuş, onun fiziksel şiddeti ilk kez çocuklara da yönelttiği zaman oldu" ifadelerine yer vermişti.

          Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy, dosyada yer alan bu iddiaların Brad Pitt'in neden Jolie'den olası bir ayrılıkta gizlilik anlaşması imzalamak istediğini de açıkladığını söylemişti.

        • 4

          Angelina Jolie'nin ekibi, Brad Pitt’in oldukça geniş kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi imzalamadığı sürece Jolie'nin Miraval Şatosu'ndaki payını satmasına izin vermeyi reddettiğini kanıtlayacak görüşmeleri açıklamayı düşündüklerini söyledi. Dosyaya göre, 60 yaşındaki Brad Pitt'in 48 yaşındaki Angelina Jolie'ye önerdiği söylenen gizlilik sözleşmesi, Jolie'nin şiddet iddiaları hakkında konuşmasını engellemek amacıyla hazırlandı.

          Brad Pitt'e yakın kaynaklar ise şiddet iddialarının asılsız olduğunu söylemişti.

        • 5

          GERİ ADIM ATMIŞTI

          Angelina Jolie'ye yakın bir kaynak, Brad Pitt'in aile içi şiddet konusunda danışmanlık almayı reddettiğini ve çocuklarının kısmi velayetini isteyerek ciddi aile sorunlarını göz ardı ettiğini belirtmişti.

          Çiftin Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikizler Vivienne ve Knox (15) olmak üzere altı çocuğu bulunuyor. Pitt, boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana ortak velayet ısrarını sürdürmüş, geçtiğimiz hafta geri adım atarak bu talebinden vazgeçmişti. Pitt'in bu geri adımında zaten üç çocuğunun reşit olması nedeniyle velayet kapsamı dışında olması ve diğerlerinin de yakında 18'ine girmesinin etkili olduğu öne sürülmüştü.

        • 6

          ANGELINA JOLIE'YE KIZINDAN BEKLENMEDİK HAMLE GELDİ

          Tüm bunlar arasında Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'e karşı kazandığı en büyük zafer ise çocuklarının velayeti oldu. Fakat bu durum artık değişebilir.

          İkilinin kızı Shiloh'un artık babası Brad Pitt ile yaşamak istediği iddia edildi.

        • 7

          The Sun'a konuşan bir kaynak, "Shiloh gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına Los Feliz, Kaliforniya'daki malikanesine taşınmayı umuyor" ifadelerini kullandı. Söylentilere göre bu konu 'gizlilik anlaşmasından' sonra meydana geldi.

        • 8

          NAMİBYA'DA DÜNYAYA GELDİ

          Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People Dergisi'nin kapağında yer almıştı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edilmişti. Tüm para, Afrikalı çocuklara yardım için kullanılmıştı.

        • 9

          MUMYA HEYKELİ YAPILMIŞTI

          Shiloh'un Madame Tussaud Müzesi'ne annesi Angelina Jolie ve babası Brad Pitt ile birlikte yapılan bir mumya heykeli bile konulmuştu.

          Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon

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