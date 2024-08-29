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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie Venedik Film Festivali'ne adım attı - magazin haberleri

        Angelina Jolie Venedik Film Festivali'ne adım attı

        Angelina Jolie, Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filminin prömiyeri için Venedik Film Festivali'ne ayak bastı. Gözler Haluk Bilginer'i arasa da henüz ünlü oyuncu Venedik'te görüntülenmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:45
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          Angelina Jolie, bu yıl 81'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. Oscar'lı yıldız, kendisini taşıyan tekneyle, kalacağı otele götürüldü.

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          49 yaşındaki ABD'li oyuncu, tekneden indikten sonra basına poz verdi.

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          Kahverengi şifon bir elbise giydiği görülen Angelina Jolie, güzelliğiyle beğeni topladı.

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          Bu akşam Venedik'te 'Maria' filminin prömiyeri yapılacak.

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          Filmin başrollerinde Angelina Jolie'ye Haluk Bilginer eşlik ediyor.

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          Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikâyesinin konu edildiği filmde, sopranonun Paris'te izole bir şekilde geçirdiği hayatının son yıllarına odaklanılıyor.

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          Filmde Haluk Bilginer, Maria Callas'ın armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

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          Biyografik dramanın Venedik gösterimi öncesi Angelina Jolie, diğer oyuncular Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher ve yönetmen Pablo Larraín ile birlikte basına poz verdi.

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          Gözler Haluk Bilginer'i arasa da ünlü oyuncu henüz Venedik'te objektiflere yansımadı.

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          Bu arada Jolie'nin ayrıldığı eşi Brad Pitt, Venedik Film Festivali'ne Jolie'den sonra katılacak. Festival organizatörleri, iki ünlü ismin karşılaşmaması için özel çaba gösterdi.

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