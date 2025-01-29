Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Pax'in geçirdiği kaza yüzünde derin bir iz bıraktı
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 21 yaşındaki oğlu Pax, üst üste geçirdiği trafik kazalarının ardından alnındaki belirgin yara iziyle ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax, ağustos ayında geçirdiği elektrikli bisiklet kazası nedeniyle hastanelik olmuştu. 21 yaşındaki Pax, geçen hafta yeni bir kaza daha geçirdi.
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Ellerini bırakarak elektrikli bisiklet süren Pax, bir araca çarptı. Kazayı ucuz atlatan Pax'in arabanın sürücüsüne telefon numarasını verdiği görüldü.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evlat edindiği ikinci çocuğu olan Vietnam doğumlu Pax, dün de kaşında ve alnındaki belirgin dikiş izleriyle görüntülendi.
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Pax'in yara izi, aslında ilk kazadan kalma. Angelina Jolie, eylül ayında Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Toronto Film Festivali kapsamındaki 'Without Blood' filmi galasına Pax ile birlikte katılmış, anne-oğul kırmızı halıda birlikte poz vermişti.
Pax'in kaşındaki yara ilk kez orada görüşmüş, ancak Pax, kırmızı halıda güneş gözlüğü takarak yara izini kamufle etmeye çalışmıştı.
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2016'da ayrılan, 2019'da resmen bekar ilan edilen Angelina Jolie ve Brad Pitt'in velayet ve mal paylaşımı üzerindeki anlaşmazlığı yılbaşında bitti ve çift, resmen boşandı.
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Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan ve 'Brangelina' adıyla anılan ikili, ilişkileri boyunca üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere 6 çocuk sahibi oldu.
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