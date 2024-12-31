Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yılın sonunda boşanma anlaşmasını imzaladı

Boşanma avukatı James Simon, 49 yaşındaki Angelina Jolie'nin, bu bölümün bitmesinden dolayı rahatladığını söyledi.

James Simon; "Angelina, 8 yıldan fazla bir süre önce Brad Pitt'e boşanma davası açtı. O ve çocukları Brad Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri bıraktı ve o zamandan beri ailesi için huzur ve şifa bulmaya odaklandı" dedi.