"MÜKEMMEL EBEVEYN OLMAK İMKANSIZ"

44 yaşındaki oyuncu, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamanın çok zor olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda, salgının ortasında, sanırım tüm anneler ve babalar çocuklarıyla evde. Hepsi her şeyi doğru yapabilmeyi, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi, sakin ve pozitif kalmayı umut ediyor. Bana yardım eden tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek.