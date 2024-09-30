Haluk Bilginer, 'Maria'nın galasına yine katılmadı

Angelina Jolie, ağustos ayında düzenlenen basın toplantısında; “Neredeyse yedi ayı eğitimle geçirdim. İlk kez şarkı söylediğimde çok gergin olduğumu hatırlıyorum. Oğullarım oradaydı ve başka kimsenin içeri girmemesi için kapıyı kapatmaya yardım ettiler ve ben de titriyordum" diye konuşmuştu.