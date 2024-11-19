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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ilk kez oğlu Knox ile baş başa kırmızı halıda: Brad Pitt'in kopyası - Magazin haberleri

        Angelina Jolie ilk kez oğlu Knox ile baş başa kırmızı halıda: Brad Pitt'in kopyası

        Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocuklarından Knox ile ilk kez baş başa kırmızı halıya çıktı. Artık 16 yaşına gelen Knox, babası Brad Pitt'e benzerliğiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:57
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        • 1

          Angelina Jolie, oğlu Knox Jolie-Pitt ile Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nin düzenlediği Valilik Ödülleri'ne kol kola geldi.

          Tören öncesi kırmızı halıda Jolie ve 16 yaşındaki oğlu yan yana poz verdi.

          Ray Dolby Balo Salonu'ndaki yıldızlarla dolu etkinlikte Hollywood yıldızı, oğluyla birlikte eğlendi.

        • 2

          İLK KEZ KARDEŞLERİ OLMADAN KIRMIZI HALIDA

          Oscar ödüllü 48 yaşındaki Angelina Jolie, kırmızı halıda şıklığıyla beğeni toplasa da aslında tüm dikkatleri üzerine çeken, annesiyle ilk kez baş başa kırmızı halıya çıkan Knox oldu.

        • 3

          EN SON 3 YIL ÖNCE KAMERA KARŞISINDAYDI

          2008 doğumlu Knox, üç yıl sonra ilk kez kırmızı halı etkinliğine katılmış oldu.

          Knox, en son 2021'de annesi Jolie'nin 'Eternals' filminin galasına katılmıştı. O galada Knox, diğer kardeşleriyle birlikteydi.

        • 4

          2016'da ayrılan Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti, birliktelikleri boyunca Maddox, Sahara ve Pax'i farklı ülkelerden evlat edinmişti. Shiloh, Knox ve Vivienne ise biyolojik çocuklarıydı.

        • 5

          "TIPKI BABASI"

          Valilik Ödülleri töreninde klasik siyah bir smokin giyen Knox, babası Brad Pitt'e benzerliğiyle dikkat çekti. Knox için "Tıpkı babası" yorumları yapıldı.

        • 6

          Angelina Jolie daha önce diğer çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve Knox'un ikiz kardeşi Vivienne ile birlikte çok defa kırmızı halıya çıkmıştı.

        • 7

          Hatta Vivienne ile geçen yaz baş başa 'The Outsiders' adlı müzikal oyunun galasına katılmıştı. Oyunun yapımcılığını üstlenen Jolie'ye kızı Vivienne de asistanlık yapmıştı.

        • 8

          BABALARINDAN UZAKLAŞTILAR

          Brad Pitt ile Fransa'daki şarap bağları için mahkemelik olan Angelina Jolie'nin çekişmeli davası sürüyor.

          Anneleri Jolie ile birlikte yaşayan çocukların, babaları Pitt'e karşı mesafe koydukları biliniyor.

        • 9

          Hatta bazıları, hayatlarına 'Jolie-Pitt' soyadıyla başlasalar da sadece 'Jolie' soyadıyla devam etme kararı aldılar.

          Zahara, Shiloh ve Vivienne, artık babalarının soyadını kullanmıyor.

          Diğer çocuklar ve kırmızı halının son yıldızı Knox'un böyle bir tercihte bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

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