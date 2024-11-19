Angelina Jolie ilk kez oğlu Knox ile baş başa kırmızı halıda: Brad Pitt'in kopyası

Hatta bazıları, hayatlarına 'Jolie-Pitt' soyadıyla başlasalar da sadece 'Jolie' soyadıyla devam etme kararı aldılar.

Zahara, Shiloh ve Vivienne, artık babalarının soyadını kullanmıyor.

Diğer çocuklar ve kırmızı halının son yıldızı Knox'un böyle bir tercihte bulunup bulunmadığı bilinmiyor.