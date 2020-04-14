Buna hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum ama yine de toplum olarak üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Çocukları, aileleri hayatlarının sonuna kadar etkileyecek istismar ve şiddet olaylarına şahitlik ederseniz lütfen bunu yetkililere bildirin.