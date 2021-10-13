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Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi - Magazin haberleri

Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi

Brad Pitt ile olaylı bir şekilde boşanan Angelina Jolie, şarkıcı The Weeknd ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından bu kez de eski eşi Jonny Lee Miller ile objektiflere yansıdı. İkili, dün akşam Beverly Hills'teki bir restoranda baş başa yemek yedi

13.10.2021 - 11:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2016'da ünlü aktör Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra uzun bir süre adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie'nin The Weeknd ile birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. Jolie, bu kez de 1996-1999 yılları arasında evli kaldığı Jonny Lee Miller ile bir araya geldi.

  • AŞK MI YAŞIYORLAR?

    Jolie ile Miller, geçtiğimiz akşam Kaliforniya'nın Beverly Hills şehrindeki bir restoranda akşam yemeği yedi. Maskeli oldukları görülen ikili, daha sonra Jonny Lee Miller'ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı. Eski eşlerin buluşması 'Yeniden mi aşk yaşamaya başladılar?' sorusunu akıllara getirdi.

  • 'HACKERS' FİLMİNİN SETİNDE TANIŞMIŞLARDI

    1995'te 'Hackers' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller, birlikteliklerini 1996'da resmiyete dökerek nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, üç yıl sonra yollarını ayırmıştı.

  • İKİNCİ BULUŞMA

    Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Los Angeles'taki bir restorandan birlikte çıkarken görülen oyuncu Angelina Jolie ile şarkıcı The Weeknd, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bir araya gelmişti.

    Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen ikili, Santa Monica'daki bir restoranda baş başa yemek yemişti.

  • Daily Mail'in haberine göre; Weeknd'in arabasına binen Oscar ödüllü oyuncu, ünlü şarkıcının Bel-Air'deki 70 milyon dolarlık evine gitti.

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