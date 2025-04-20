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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'den Gazze mesajı: Gazze, Filistinliler ve onlara yardım edenler için toplu mezar haline geldi - magazin haberleri

        Angelina Jolie'den Gazze mesajı

        Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili tepkisini yineleyerek; "Gazze, toplu mezar haline geldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:13
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        Tepkisini yineledi
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        Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına tepkisini dile getirdi.

        20 yıldan uzun bir süre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçiliği görevini sürdüren, 2022'de görevinden ayrılan Angelina Jolie, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasına; "Gazze, Filistinliler ve onlara yardım edenler için toplu mezar haline geldi" sözleriyle başladı.

        Oscar ödüllü ABD'li oyuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı: İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla askeri saldırılarını yeniden başlatıyor ve genişletiyor. İnsanları zorla yerlerinden ediyor ve temel yardımları kasıtlı olarak engelliyor. Filistinlilerin hayatı bir kez daha sistematik olarak yok ediliyor.

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        Angelina Jolie; 2023'te de Gazze'ye yönelik tepkisini dile getirerek şunları söylemişti; "Bu, kaçacak hiçbir yeri olmayan, mahsur kalan bir nüfusun kasıtlı olarak bombalanmasıdır. Gazze yaklaşık yirmi yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla toplu mezara dönüşüyor. Ölenlerin yüzde 40'ı masum çocuklar. Bütün aileler katlediliyor. Dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil (çocuklar, kadınlar, aileler) toplu olarak cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor; uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılıyor. Dünya liderleri, insani ateşkes talebini reddederek ve BM Güvenlik Konseyi'nin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek bu suçlara ortak oluyor."

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        #Angelina Jolie
        #gazze
        #Filistin

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