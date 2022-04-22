"ANGELINA'NIN AMACI BRAD'İ İNCİTMEK"

FBI'a karşı açılan bu dava hakkındaki iddialarla ilgili olarak Angelina Jolie ve Brad Pitt'in cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat bazı kaynaklar, bunu Jolie'nin bilerek yaptığını ve asıl amacının eski eşinin "canını yakmak" olduğunu ileri sürüyor.

Bir kaynak, Angelina Jolie'nin, henüz tam sonuca ulaşmayan altı çocuğun velayeti mücadelesinde Brad Pitt hakkında zarar verici bilgiler elde etmek için bu davayı açtığını öne sürdü. Söz konusu kaynak bu konuyla ilgili "Angelina, Brad'e karşı kullanmak üzere onu incitecek bazı bilgiler peşinde." ifadelerini kullandı.

Pitt hakkında FBI tarafından başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra hem Pitt hem de Jolie, bilgilendirilmişti.