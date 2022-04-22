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Angelina Jolie'den FBI'a dava! Brad Pitt'in peşini bırakmıyor

Angelina Jolie eski eşi Brad Pitt'in peşini bırakmıyor

Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile birlikteliğini 2016'da sonlandıran ve çocuklarının velayeti için karşı karşıya gelen Angelina Jolie, eski eşinin peşini bırakmıyor. Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamasını örtbas ettiklerini ileri sürüp, takma isim kullanarak FBI'a dava açtığı belirtildi

22.04.2022 - 17:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt (58) ile Angelina Jolie (46), birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie ve Pitt, ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti. 

  • ORTAK VELAYETE KARŞI ÇIKMIŞTI

    18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, geçtiğimiz yıl mahkemeden zaferle çıkmıştı. Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu. 

    Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

    Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti.

  • FBI ALEYHİNE DAVA AÇTI

    Ancak ikili, arasındaki bu mücadele "öfke ile atıldığı ileri sürülen adımlara" dönüştü. Angelina Jolie, boşanmaları aşamasında ortaya attığı "Brad Pitt'in özel jette oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı" iddiaları hakkında FBI'ın neden dava açmadığını öğrenmenin peşine düştü. Jolie, bu konuda daha fazla bilgi edinebilmek için de ismini vermeden FBI'a karşı dava açtı. Ünlü aktrisin bu davayı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı belirtildi.

  • "BRAD PITT'İN İŞLEDİĞİ SUÇUN ÜZERİ KAPATILDI" İDDİASI
     
    ABD basınına yansıyan haberlere göre, davacı olarak açık bir şekilde Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat 'Jane Doe' takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle Jolie olduğu belirtiliyor. Dava konusu olan nokta ise, Brad Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

  • Söz konusu iddia daha önce de gündeme gelmişti. Buna göre Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. Bunun sonucu olarak 2016 yılında FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlatmıştı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapanmıştı. Soruşturma devam ederken ünlü aktörün çocuklarını görmesine izin verilmemişti. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazanmıştı.

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