Angelina Jolie, üçüncü evliliğini ise kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile yapmıştı. Uzun bir birlikteliğin ardından 2014'te evlenen ikili, yollarını ayırmıştı.

Ayrılık nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Angelina Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklanmıştı.