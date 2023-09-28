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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie: Anne olmak hayatımı kurtardı - Magazin haberleri

        Angelina Jolie: Anne olmak hayatımı kurtardı

        Brad Pitt'ten 2016'da ayrılan 6 çocuk annesi Angelina Jolie, samimi açıklamalarda bulundu. 2002'de Maddox'u evlat edinen oyuncu, "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak hayatımı kurtardı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:00
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        • 1

          Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola girmeye hazırlanıyor. Kendi markasını kuran ve moda sektörüne atılan Oscar ödüllü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "BÜYÜK BİR TASARIMCI OLMAK İSTEMİYORUM"

          Angelina Jolie, "Büyük bir tasarımcı olmak istemiyorum. Başkalarının olabilmesi için bir marka yaratmak istiyorum" diye konuştu.

        • 3

          "ANNE OLMAK HAYATIMI KURTARDI"

          3'ü biyolojik 3'ü evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunan Angelina Jolie, daha sonra anne olmanın kendisini kurtardığını söyledi. 2002'de oğlu Maddox'u evlat edinen ABD'li oyuncu, "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak hayatımı kurtardı, dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ÇOCUKLARIM OLMASAYDI KARANLIK BİR YOLDA OLABİLİRDİM"

          Anneliğin hayatı üzerindeki etkisini açıklayan Angelina Jolie, "Çocuklarım olmasaydı hayatımda daha karanlık bir yolda olabilirdim. Onlar benden daha iyi durumdalar çünkü çocuklarınızın sizden daha iyi olmasını istersiniz" dedi.

        • 5

          "Çocuklarım burada olsaydı bana gözlerini devirirdi" diyen Angelina Jolie, "Ben gençken karanlık ve punk olmayı severdim, popüler kız değildim" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "ÇOCUKLARIMA NASIL GİYİNMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİYORUM"

          Angelina Jolie, "Çocuklarıma nasıl giyinmeleri gerektiğini söylemiyorum. Küçükken bile söylemezdim. Hiç kimse istemediği bir yere gitmemeli ve bunun için giyinmek zorunda olmamalı. Kendi yollarını seçmelerini istiyorum" dedi.

        • 7

          "UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

          2016'da ayrıldığı kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen 48 yaşındaki Angelina Jolie, ayrıca "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

        • 8

          "İYİLEŞMEMİZ İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

          Son 7 yıldır daha az film yapmaya başladığını belirten Angelina Jolie, "Birey olarak değişim sürecindeyim" dedi. Jolie, "İyileşmemiz için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

        • 9

          AYRILIK NEDENİ 'ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK'

          Öte yandan bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

        • 10

          Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

          Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters

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