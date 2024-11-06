Ange Postecoglou'dan Barış Alper Yılmaz cevabı!

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, statta kendilerini inanılmaz bir atmosferin beklediğini ve çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Postecoglou, "Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister. Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücumda tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Postecoglou, "Defansta iyi performans sergilememiz gerek. İyi hücum yapıyorlar. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Eski Tottenham oyuncusu Davinson Sanchez ile yeniden karşılaşmanın güzel olacağını da dile getiren Postecoglou, Cristian Romero'nun hafta sonu takıma döneceğini, Micky van de Ven ve Richarlison'un ise sakatlıklarının devam ettiğini kaydetti.