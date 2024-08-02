Andy Murray, tenisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bıraktı!
Tenis dünyasının yıldızlarından Andy Murray, aktif spor yaşamına noktayı koydu. İskoç yıldız, Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis kariyerini sonlandırdı.
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Tenis dünyasının "büyük dörtlüsü"nden biri olarak bilinen Andy Murray, kortlara veda etti. Daha önce Paris olimpiyatlarının ardından tenisi bırakacağını duyuran İskoç sporcu, son olarak Büyük Britanya - Birleşik Devletler çiftler maçında korta çıktı.
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Andy Murray, ortağı Dan Evans ile çift erkekler çeyrek finalinde Tyler Frits-Tommy Paul ikilisi ile karşılaştı.
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Amerikan ekibinin 2-0 kazandığı maçın ardından Andy Murray, aktif spor yaşamını noktaladı.
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37 yaşındaki Andy Murray'e, Rafel Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer ile "büyük dörtlü" lakabı takılmıştı.
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Tenisin son dönemdeki en büyük dört yıldızı, uzun süre kupalara adeta ambargo koymuştu.
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Andy Murray, 41 hafta boyunca dünya sıralamasının tepesinde kalmayı başardı. Murray, kariyeri boyunca 3 grand slam, 14 masters ve 2 olimpiyat altın madalyası kazandı.
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