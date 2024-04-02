Andy Cohen de Prenses Kate Middleton'dan özür diledi

Ünlü oyuncu Drew Barrymore da Kate'in kanser teşhisi duyurusu öncesinde gizemli kayboluşuyla ilgili herkes gibi yaptığı esprilerden pişmanlık duyduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Hemen sonuca varmadan veya özellikle birinin sağlığıyla ilgili ciddi sorunları hafife almadan önce nezaket ve itidalli davranmak önemli."