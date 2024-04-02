Andy Cohen de Prenses Kate Middleton'dan özür diledi
Blake Lively, Stephen Colbert ve Drew Barrymore'un ardından ünlü talk show sunucusu Andy Cohen de kansere yakalandığını açıklamasının ardından Prenses Kate Middleton'dan özür diledi
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ABD'li ünlü talk show sunucusu Andy Cohen de Prenses Kate Middleton'dan özür dileyenler kervanına katıldı. Cohen, Prenses Kate'in kanser teşhisi duyurusu öncesinde ortaya çıkan videosuna dair yaptığı spekülatif yorumdan dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı.
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42 yaşındaki Prensesi 16 Ocak'ta olduğu karın ameliyatı sonrasında uzun süre kamera karşısına çıkmamış, gizemli kayboluşuyla ilgili pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Aylar sonra, eşi Prens William ile bir market çıkışında görüntülenen Prenses'in videosunun yayınlanmasının ardından spekülasyonlar son bulmamış, bu defa videodaki kişinin Kate Middleton olmadığına dair yorumlar yapılmıştı. Bu yorumu yapanlardan biri de Andy Cohen'di. Cohen, videoda Prens William'ın yanında görülen kişinin kesinlikle Kate olmadığını iddia etmişti.
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Dün yayınlanan radyo programında Prenses Kate ile ilgili komplo teorilerine katkıda bulunmaktan dolayı pişmanlığını dile getiren Cohen; "Prenses Kate ile ilgili haberden dolayı üzgünüm. Sky News'te birileri benim için 'budala' ifadesini kullanmış, haklılar" dedi. Cohen, ayrıca; "Hepimiz Prenses Kate ve Kral Charles için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.
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Uzun süre kameralar karşısına çıkmamasıyla ilgili spekülasyonlar kesilmeyen, ardından ortaya çıkan videodaki kişinin o olmadığıyla ilgili söylentiler devam eden Prenses Kate, önceki hafta bir video mesajla kansere yakalandığını açıklamıştı.
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Prenses Kate, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.
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“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.
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Prenses kanser tedavisi gördüğünü duyurduktan kısa bir süre sonra Blake Lively, Photoshop başarısızlığıyla dalga geçtiği için sosyal medyadan özür dilemişti.
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Ardından ünlü talk show sunucusu Stephen Colbert de Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce, Prens William'ın eşini aldattığı iddiasını programında dile getirdiği için pişman olduğunu açıklamıştı.
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Ünlü oyuncu Drew Barrymore da Kate'in kanser teşhisi duyurusu öncesinde gizemli kayboluşuyla ilgili herkes gibi yaptığı esprilerden pişmanlık duyduğunu şu sözlerle ifade etmişti:
"Hemen sonuca varmadan veya özellikle birinin sağlığıyla ilgili ciddi sorunları hafife almadan önce nezaket ve itidalli davranmak önemli."
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