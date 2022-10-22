Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 12’ye yükselten Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, “Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi. Yediğimiz gole doğru bir reaksiyon vererek maçın seyrini elimizde tutabildik. İkinci yarıda da maçı istediğimiz hale getirebildik. Geçen haftakinden daha önemli bir maçtı. Devamlılık istiyorduk. Bu da çok önemli. Burada durmak istemiyoruz. Aynı istekle yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Herkesin hazır olması önemli”
Jimmy Durmaz’ın geriden oyun kurarken çok önemli bir isim olduğunun altını çizen Pirlo, “Geriden oyun kurarken bize çok lazım olan bir oyuncu Jimmy. Oyun görüşü yüksek ve sahanın her yerini gören bir oyuncu. Bu tip preslerde ilk presi kırmak açısından önemli. Bu meziyetlerinden faydalanıyoruz” dedi. Borini ve Diagne’nin skor etkisine de değinen Pirlo, “Maçtan maça değişen oyunlar var. Elimizde kullanabileceğimiz bazı oyuncular var. Onların da hazır olmaları önemli. Oyuna girenler de iyi katkı verdi. Önemli olan herkesin hazır olması ve iyi çalışması. Hem atak ve hem savunma bölgesinde farklı organizasyonlar bulabiliriz” ifadelerini kullandı.
“Biz de tesisimiz olsun istiyoruz”
Bir sonraki maçta Galatasaray ile oynanacak olması hakkında, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Çok önemli bir rakip. En güçlü takımlardan birisi. Öncelikle yarın dinlenip sonra analizlere başlayacağız. Fenerbahçe maçındaki gibi atak oynamak istiyoruz. Galatasaray maçında da benzer bir oyun oynayacağız” ifadelerini kullanan Pirlo, takımın stadının ve tesisinin olmaması hakkında ise “Şu anda Karagümrük’te böyle bir şansımız yok. Tabii ki böyle bir stadın yapılmasını biz de isteriz. Bu şekilde kompakt bir stat olması hepimiz için çok farklı olur. Böyle güzel atmosferlerde oynamak futbolcular adına da çok güzel. Tesis sorunumuz da var ama şu anda bunu belli şekilde düzenleyebildik. Yine de kendi adımıza tesisimiz olmasını istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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