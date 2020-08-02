Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew, Paris Saint-Germain yolunda... 2018/2019 sezonunda Swansea'den kiralanan Ganalı futbolcu, Kanarya'da 38 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Taraftarların gözüne giremeyen Ayew, Trabzonspor'la oynanan maçta ıslıklanmıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Swansea'ya dönen Ayew adeta yeniden doğdu. Championship'te 44 maçta 15 gol ve 7 asistle yıldızlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla Fransız devi Paris Saint-Germain'in radarına girdi. PSG'nin oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öne sürüldü.

MARSİLYA'DA YETİŞTİ

Kariyerine Marsilya'da başlayan Ayew, uzun yıllar bu ekipte forma giydikten sonra 2015'te Swansea'ye transfer oldu. 1 sezon sonra 24 milyon euro'ya West Ham United'ın oyuncusu oldu. Ocak 2018'de tekrar Swansea tarafından 23 milyon euro karşılığında transfer edildi.