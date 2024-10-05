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        Haberler Spor Transfer Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu! - Transfer Haberleri

        Andre Ayew'in yeni adresi belli oldu!

        Geçtiğimiz sezon Le Havre'de yarım dönem forma giyen daha sonra boşta kalan Andre Ayew, tekrar Fransa ekibine imza attı. Deneyimli futbolcu bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:48
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        Andre Ayew yeniden imzaladı!
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        Bir zamanlar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in yeni takımı belli oldu.

        Geçen sezon Le Havre'de yarım dönem oynayıp boşta kalan Ayew, yeniden aynı takıma imza attı.

        2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu, 38 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı.

        GEÇEN SEZON PERFORMANSI

        Fransız ekibinde 20 maçta forma giyen Ayew, 6 gollük bir performans sergilemişti.

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