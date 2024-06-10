Anderson Talisca, geleceği hakkında karar verdi!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da top koşturan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, geleceği hakkında kararını verdi. 30 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'da devam edeceği iddia edildi. İşte detaylar...
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Suudi Arabistan Pro Ligi ekplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın takımından ayrılmayacağı ileri sürüldü.
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Arabistan ekibine yakın kaynaklardan ByanNassr'ın haberine göre, Brezilyalı yıldızın geleceği netleşti. Talisca, gelecek sezonda Al Nassr forması giymeye devam etme kararı aldığı iddia edildi.
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30 yaşındaki orta saha oyuncusunu Trendyol Süper Lig'den de çok takımın takip ettiği iddiaları gündemdeyken, haberin detayında Talisca'nın Al Nassr'da mutlu olduğu bilgisine yer verildi.
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Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta süre alan Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
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2016/17 ile 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ın formasını da giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.
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