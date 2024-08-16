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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'nin Arda Güler'le ne konuştuğu ortaya çıktı - Futbol Haberleri

        Ancelotti'nin Arda Güler'le ne konuştuğu ortaya çıktı

        Süper Kupa maçından sonra Carlo Ancelotti, Arda Güler'le mini bir toplantı yaptı. İşte Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:17
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        • 1

          Real Madrid, Süper Kupa müsabakasında Serie A ekibi Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi ve kupa zaferlerine bir yenisini ekledi.

        • 2

          Müsabakanın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, maçın ardından hocası Carlo Ancelotti'yle sahanın ortasında fısır fısır bir şeyler konuşurken görüntülendi.

        • 3

          İşte Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmanın detayları...

        • 4

          Kupa seramonisinin ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bizzat yanına çağırdı ve kulağına bir şeyler söylerken görüldü.

        • 5

          Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti bu konuşma esnasında Güler'e, ona bu maçta az süre vermesinin sezona bir etkisi olmayacağını, bu yıl daha fazla oynayacağını ve Pazar günü Mallorca maçında onu sahaya sürüp daha fazla süre alacağını söyledi.

        • 6

          Real Madrid, UEFA Süper Kupa’da Atalanta ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler ile görüşme gerçekleştirmiş ve Ancelotti, Arda’ya Atalanta maçında daha fazla süre vereceğini vurgulamıştı.

        • 7

          Bu sözlerine rağmen Ancelotti'nin Arda Güler'i maçın son anlarında oyuna dahil etmesi, taraftarlar tarafından da pek hoş karşılanmadı.

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