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        Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:37
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        Yeni AYM üyesi Kıratlı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

        Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

        Atama kararları Resmi Gazete'de
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