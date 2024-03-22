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        Haberler Gündem Yargı Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:44 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:44
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        AYM Başkanlığına Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de
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        Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.

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